Ce jeudi 8 février 2024, le Queen Mary 2 et l'AidaBlu, deux navires de croisière ont accosté au Port. Ils transportent près de 6.000 passagers et 1.900 membres du personnel. "Le premier bateau repartira dès ce jeudi soir et le second reprendra la mer vendredi matin" indique la mairie du Port dans le post que nous publions ci-dessous (Photo vw/imazpress.com)