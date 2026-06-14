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Cyclo CIVIS : osez-vous la montée mythique entre Saint-Pierre et Cilaos

  • Publié le 14 juin 2026 à 12:00
Route de Cilaos

La Cyclo CIVIS 2026 vous attend le samedi 15 août 2026 pour une montée mythique entre Saint-Pierre et Cilaos. Un vrai défi sportif sur l’une des routes les plus spectaculaires de La Réunion. Entre effort, virages, paysages grandioses et dépassement de soi, cette 16e édition promet une expérience forte pour tous les passionnés de vélo (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Au programme :
- 45 km pour rejoindre Cilaos
- 1.800 m de dénivelé positif

L’épreuve est ouverte aux participants à partir de 15 ans.

Les inscriptions sont ouvertes sur Topchrono.run : www.topchrono.run/evenements/cyclo-civis-2026

Civis, Vélo, Zoom

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