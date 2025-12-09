Département : 127 élèves reçoivent leur passeport "Ambassadeurs du Musée"

Ce mardi 9 décembre 2025, une cérémonie s’est déroulée pour la première fois au Musée historique de Villèle. Près de 130 élèves ont reçu leur passeport "Elève Ambassadeur", remis par le conseil départemental. Nous publions le communiqué du Département, ci-dessous : (Photo Département 974)

En 2024-2025, le concours "Devenons des Ambassadeurs du Musée" a mobilisé six collèges et lycées de La Réunion et du Mozambique. Encadrés par leurs enseignants et accompagnés par les équipes du musée de Villèle, les élèves ont imaginé ce que pourrait être le futur musée de l’esclavage et présenté leurs projets devant un jury.

Pour l’année scolaire 2025-2026, une nouvelle étape a été franchie avec la création du label "Classe musée", soutenu par le Rectorat et les inspecteurs d’histoire-géographie. Les six classes retenues, dont une au Mozambique, bénéficieront d’un accompagnement privilégié pour mener des projets interdisciplinaires autour de neuf grandes thématiques définies en cohérence avec le programme scientifique du futur musée.

Au programme : documentation dédiée, rencontres avec des spécialistes, partenariat avec la Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage et le musée de Nantes, visites du chantier de restructuration... Un suivi complet pour permettre aux enseignants et aux élèves de s’approprier pleinement leur histoire et leur patrimoine. Au-delà de la transmission, l’objectif est clair : créer un lien durable entre les jeunes, leurs familles et le musée, et les associer dès aujourd’hui à la construction du futur lieu.

C’est en mai 2026 que les élèves du Lycée Français Gustave Eiffel de Maputo recevront leur passeport lors d’un voyage scolaire.

Les établissements engagés :

• Collège Boris Gamaleya – Les Alizés (Saint-Denis) : Chemins de Liberté. Transmettre par l’art et la mémoire

• Collège Beauséjour (Sainte-Marie) – projet labellisé sur 3 ans : Femmes enchaînées, femmes debout : l’esclavage au féminin à Bourbon

• Collège de Roquefeuil (Saint-Paul) : Villèle, ou comment un musée de la mémoire devient le jardin d’une résilience transgénérationnelle par l’art

• Lycée Professionnel Isnelle Amelin (Sainte-Marie) : Tissons le fil de l’histoire : femmes et vêtements pendant l’esclavage

• Lycée Général Antoine Roussin (Saint-Louis) : Mémoires et voix de l’habitation

• Lycée Français Gustave Eiffel – Maputo (Mozambique) : Réalisation d’exofictions sur des esclaves du

Mozambique venus à La Réunion