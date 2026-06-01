Département : 10 collèges, 10 films mais un seul prix du public

Pour la quatrième saison du concours départemental ciné collège sur le thème "l'école de ma grand-mère, lékol mémé", les élèves de 10 collèges de La Réunion ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Ils ont capturer l'histoire, les anecdotes et l'évolution de l'école à La Réunion, dans des formats dynamiques de six minutes. L'heure est maintenant au vote, jusqu'au 3 juin 2026. (Photos d'illustration : le Département)

Les vidéos sont mises en ligne sur le site internet du Département.

Vous pouvez voter pour votre film préféré, du 18 mai au 3 juin en cliquant ici.

Les 10 collèges participants :

- Collège Emilien Adam de Villiers : "L'album"

- Collège Terre sainte : "Somin Lékol"

- Collège Les Aigrettes : "Ti shomin pou in gran domin"

- Collège Raymond Vergès : "Marie-Lou"

- Collège Bourbon : "KOZMAN"

- Collège Héva Chemin Morin : "Blackout 974"

- Collège Ligne des bambous : "Lékol dans temps longtemps"

- Collège L'Oasis : "Ou Na La Chance"

- Collège Célimène Gaudieux : "Élize La Fée Lékol"

- Collège Mahe de Labourdonnais : "Mémé y Raconte"