Département : inauguration de la porte du retour au musée Léon Dierx

Ce vendredi 19 juin 2026, le musée Léon Dierx a dévoilé « la porte du retour, héritages Afro-Brésiliens », une proposition artistique photographique et sonore de Maureen Ragoucy. Le vernissage de l’exposition s’est déroulé en présence du vice-président Gilles Hubert, Marie Jo Lo-Thong, la directrice de la Direction des affaires culturelles (Dac Réunion) et l’artiste Maureen Ragoucy. Nous publions le communiqué du Département ci-dessous. (Photos : Département)

À travers une série réalisée à Porto-Novo et Ouidah, au Bénin, Maureen Ragoucy, explore les mémoires de l'exil, les héritages culturels et les liens qui unissent les territoires de l'Atlantique et de l'océan Indien. Son travail met en lumière le ballet Bourian, une tradition carnavalesque portée par la communauté Agouda, descendante d'esclaves affranchis et de négriers revenus du Brésil vers l'Afrique de l'Ouest. Parmi les œuvres présentées figurent des images emblématiques telles que, « La Porte de Non-Retour » à Ouidah, monument érigé sur l'ancien port négrier de la « Côte des Esclaves », des photographies de concessions afro-brésiliennes dont l'architecture témoigne encore aujourd'hui de l'histoire esclavagiste et coloniale du Bénin, ainsi que des portraits de familles afro-brésiliennes, de Monsieur Feraez à Porto-Novo et des paysages de champs de canne qui rappellent les circulations humaines et culturelles entre l'Afrique et les Amériques. On y découvre aussi, Mami Wata, divinité des eaux présente dans de nombreuses traditions d’Afrique de l’Ouest et de la diaspora atlantique. Son image résonne avec d’autres figures spirituelles présentes dans les sociétés créoles de l’océan Indien.

Photographies, archives sonores et récits révèlent une mémoire vivante, transmise à travers les générations. Présentée à La Réunion, l'exposition entre en résonance avec des pratiques culturelles de l'île telles que le Maloya ou le Karmon, qui participent elles aussi à la transmission d'une histoire collective. Pour Gilles Hubert « Au-delà des ressemblances formelles, ces traditions partagent une même fonction : faire vivre une mémoire collective, transmettre des récits enfouis et transformer l'histoire en une expérience sensible et partagée. Ces œuvres interrogent les notions de mémoire, de retour et de transmission, au croisement de l'histoire et des identités contemporaines ».

- Maureen Ragoucy -

Photographe documentaire et vidéaste née à Paris en 1984, Maureen Ragoucy développe une pratique artistique fondée sur la rencontre et la collecte de récits. Son travail explore les thèmes de la mémoire, de l'exil, de la transmission et des identités culturelles à travers la photographie, la vidéo et la création sonore.