Le Département soutien le développement de la filière Ananas Victoria à La Réunion

Dans le cadre de son nouveau régime d'aides de soutien à la production de fruits et légumes locaux pour la période 2026-2028, validé par la décision n° 208 de la séance plénière du conseil départemental du 26 novembre 2025, le Département lance la campagne 2026 du dispositif de soutien à la production d'ananas principalement destiné au marché local (Ana 26 28). Ce dispositif s'inscrit dans les orientations du plan Agripei 2030 et du Projet alimentaire territorial (Pat 2024), qui ont acté la nécessité de développer la production fruitière et légumière locale à La Réunion. Nous publions le communiqué du Département ci-dessous. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

L'objectif de ce dispositif, est de faciliter la plantation de parcelles d'ananas par les producteurs maîtrisant un marché de commercialisation et souhaitant augmenter de 40 %, en cumulé au bout de trois ans, le volume initial d'ananas produit par leur exploitation.

Sont éligibles les agriculteurs et agricultrices répondant aux conditions suivantes à la date de dépôt du dossier et sur toute la durée des trois années d'engagement :

- Agriculteur à titre principal, en entreprise individuelle (Ei) ou en société pour les sociétés, plus de 50 % du capital doit être détenu par des associés affiliés à titre principal à la Cgss

- Affilié à titre principal à la Cgss et à jour (ou considéré(e) à jour) des cotisations sociales à défaut, avoir déjà sollicité un échéancier auprès de la Cgss avant le dépôt du dossier

- Siège et parcelles d'exploitation basés à La Réunion

- S'engageant dans un programme de plantation-commercialisation sur trois ans (au moins deux cycles de production), d'ananas destinés à plus de 50 % au marché local

- À jour des obligations fiscales et sans décision juridique empêchant l'accès aux aides publiques

Les agriculteurs et agricultrices peuvent mobiliser plusieurs dispositifs du régime d'aides 2026-2028, dans la limite de 15 000 € d'aides toutes filières confondues par exploitation sur les trois années.

Toutes les informations sont à retrouver ici et télécharger le dossier de demande ici.