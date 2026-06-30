Le Département renforce son engagement contre les drogues et le narcotrafic

La lutte contre les drogues et le narcotrafic est désormais érigée en grande cause régionale. Réunis le vendredi 26 juin, l’État, les collectivités, les institutions et les associations ont affirmé leur volonté d'agir ensemble pour protéger les Réunionnais. À cette occasion, le président du Département, Cyrille Melchior, a signé la déclaration commune « La Réunion debout contre les drogues ». Nous publions le communiqué du conseil départemental ci-dessous. (Photos : Département)

Depuis plusieurs années, notre île est confrontée à une progression préoccupante des drogues, notamment de la cocaïne et des substances de synthèse, souvent consommées en association avec l'alcool ou le cannabis.

Les chiffres illustrent cette évolution : 22,9 % des jeunes de 17 ans ont déjà expérimenté le cannabis, 12 % des patients suivis en addictologie consomment de la cocaïne et 60 kg de cocaïne ont été saisis à La Réunion en 2025.

Face à cette menace, l'État déploie un plan régional fondé sur trois priorités complémentaires : prévenir les conduites addictives, lutter contre les réseaux de narcotrafic et mobiliser durablement l'ensemble de la société réunionnaise. Cette stratégie repose sur trois leviers : la prévention, à travers l'information et la sensibilisation de tous les publics ; la répression, grâce au renforcement de l'action des forces de l'ordre contre les trafiquants ; et la communication, afin de fédérer tous les acteurs autour de cette cause majeure.

Le Département s'inscrit pleinement dans cette dynamique. Dès le 17 juin, les élus départementaux ont adopté une motion appelant à renforcer la lutte contre le narcotrafic, les drogues dures et les drogues de synthèse, tout en plaidant pour une coopération régionale accrue dans l'océan Indien.

La collectivité poursuivra et amplifiera ses actions de prévention auprès des jeunes, notamment dans les collèges, les structures d'insertion, les établissements de protection de l'enfance et les territoires les plus exposés. La prévention des addictions, du narcotrafic et des conduites à risque constituera d'ailleurs l'une des priorités du futur Schéma départemental de prévention et de cohésion sociale.

« Le Département est déjà mobilisé à travers le soutien qu'il apporte aux associations engagées dans la prévention des addictions. Nous lancerons également une vaste campagne de communication qui permettra de sensibiliser l'ensemble de la population réunionnaise », a souligné Cyrille Melchior.

Cette mobilisation a également associé le conseil départemental des jeunes, dont les membres ont pris l'engagement de mener des actions de sensibilisation dans les collèges afin de porter ce message de prévention auprès de leurs camarades.