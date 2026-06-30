Appel à projet : le Département mobilise son patrimoine pour l’excellence réunionnaise

Le Département s’est fixé pour priorité de mobiliser son patrimoine au service de l’activité et de l’emploi local. Il met en œuvre un important programme d’appel à projets qui propose certains biens à fort potentiel aux porteurs de projets privés. L’appel à projets a pour objet de permettre l’installation d’un restaurant dans le local suscité. "Parmi ses actifs, le Département compte un site d’exception, le jardin de l’État, situé en plein cœur de Saint-Denis et lieu d’attractivité pour les familles réunionnaises et les touristes", souligne le conseil départemental. Nous publions le communique du Département ci-dessous. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Ce restaurant, côté rue Malartic jardin de l’Etat Saint-Denis, devra être ouvert au minimum six jours par semaine, et le jour de fermeture ne pourra être inclus dans un week-end ni jour férié (excepté le 1er mai).

Les horaires en journée continue devront être de 7h30 à la fermeture du jardin de l’État. Le restaurant pourra être ouvert, à la convenance du lauréat, dès l’ouverture du Jardin. Il pourra aussi ouvrir en nocturne les vendredi et samedi, jusqu’à 22h au plus tard, sous sa responsabilité et sous condition d’assurer à ses frais la sécurité du site.

Enfin, le restaurant devra être ouvert lors des manifestations organisées par le Département, au cours desquelles d’autres points de restauration pourraient également être temporairement autorisés

- Modalités de transmission -

Le dossier de candidature qui vous est remis comprend :

- Le présent cahier descriptif

- Incluant un plan des espaces concernés (document en cours d'upload)

Des visites du site seront possibles sur rendez-vous.

Le candidat intéressé est invité à prendre contact au moins un jour avant la date de rendez-vous souhaitée :

par téléphone au 06 92 974 331 aux heures d’ouverture de bureau ou à l’adresse e-mail suivante : [email protected]

- Modalités de remise des propositions -

Le candidat devra remettre sa proposition au plus tard le 7 août 2026.

La proposition sera remise sous forme dématérialisée à l’adresse e-mail suivante : [email protected]

Le cahier descriptif de l'appel à projet est à retrouver ici.