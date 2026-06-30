Département : une centaine d'étudiants et participants présents pour parler mobilité

Le Département et ses partenaires ont organisé, le samedi 27 juin 2026, le forum de la mobilité. Destiné aux étudiants de niveau Bac +2 à Bac +5 ayant un projet de mobilité dans l'Hexagone ou en Europe. Tout au long de la matinée, les futurs étudiants en mobilité ont pu échanger avec les principaux acteurs qui les accompagnent dans leurs démarches et obtenir des réponses concrètes à leurs interrogations avant leur départ. "À travers ce forum, le Département a réaffirmé son engagement en faveur des étudiants réunionnais poursuivant leurs études hors de l'île, en leur offrant un accompagnement de proximité et des informations essentielles pour préparer sereinement leur mobilité", écrit le Département. (Photos : Département)