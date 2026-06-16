Le Département félicite les Champions d'orthographe et calcul rapide

Le 33e championnat régional d’orthographe et de calcul rapide 2026 s’est déroulé le samedi 13 juin 2026, dans l’hémicycle du conseil départemental. Ce concours, organisé par le Centre Départemental Artistique pour l’Animation et la Culture des Enfants (Cedaace), en collaboration avec le Département et l’Académie de La Réunion, s’adresse aux élèves de CM1, 6e, 5e, 4e et 3e ainsi qu’aux élèves de l’École inclusive. Nous publions le communiqué du Département ci-dessous : (Photo Département 974)

Le championnat se déroule en quatre étapes : une première dictée s’est tenue le 4 décembre 2025, les quarts de finale le 19 février 2026 et les demi-finales le 25 avril dernier. La conseillère départementale, Sabrina Tionohoué, est venue encourager les participants lors des épreuves de cette grande finale : "Vous démontrez que la jeunesse réunionnaise possède un formidable potentiel et qu'elle est capable d'atteindre les plus hauts niveaux lorsqu'on lui donne les moyens de réussir".

Les partenaires n’ont pas manqué de saluer le Cedaace, présidé par Marie-Céline Floriant qui poursuit sans relâche depuis près de quatre décennies sa mission d’animation artistique, pédagogique et culturelle en direction des jeunes.

Avant le début de la finale, des élèves de 6ᵉ et 5ᵉ Segpa du collège de la Ligne des Bambous ont ouvert la compétition avec la finale de lecture de fables, une nouveauté 2026 orchestrée par le Cedaace.

Cette année, la dictée portait sur un texte de Denis Kahane-Pavadé, intitulé Les Tamarins. Il s’agit du premier volet d’une trilogie. Cette saga familiale se déroule au XVIIIᵉ siècle sur un grand domaine agricole, en pleine période esclavagiste.

Les concours, qui ont vu la participation de 84 élèves pour l’orthographe et de 12 finalistes pour le calcul mental, se sont achevés avec la traditionnelle remise des prix.

Retrouvez la dictée corrigée sur le site du Département.