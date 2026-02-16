Département : la caravane d'accès aux droits se déplace près de chez vous

La caravane du Département continue son tour de l'île pour aller à la rencontre des habitants. Cette semaine, ils seront cette semaine à Bras-Panon, Saint-Paul, Saint-Joseph, Saint-Leu, Saint-André, Sainte-Suzanne, Saint-Denis et Saint-André. Nous partageons la publication du Département. (Photo : Département)

Le lundi 16 février 2026, la caravane du Département sera à Bras-Panon de 9h à 14h à la Rivière du Mât les Hauts, plateforme Soubik (près des escaliers) au 10 place du CASE.

Ce mardi 17 février 2026, il sera à Saint-Paul (Bellemène) sur le parking de la Maison France Service au 7 chemin Pavé Lougnon, de 9h à 14h.

Ce mercredi 18 février 2026, la caravane se rendra à Saint-Joseph, plus précisémment à Vincendo sur le parking à proximité de l'église et mairie annexe à la rue Marcel Pagnol, de 9h à 14h.

Au Piton Saint-Leu le mercredi 18 février 2026 sur arking de la salle des fêtes du Foirail à la Place Mario Hoareau, de 9h à 14h.

À Saint-André, au parc du Colosse sur le parking intérieur près des aires de jeux au 735 rue de Cambuston. Puis sur le parking école Marius Téza à Dioré le jeudi février 2026 de 9h à 14h.



Le jeudi 19 février 2026, ce sera au tour de la ville de Sainte-Suzanne, au Bocage, 81 avenue Pierre Mendès France, de 9h à 14h.

Puis à Saint-Denis, grâce à l'événement "Jeudi de l'Accès aux Droits" à Domenjod, résidence la Fontaine de 9h à 14h.