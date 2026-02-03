Département : un concours de la fondation la sauvegarde de l'art français pour sauver des trésors du Muséum

Le Département participe au concours lancé par la Fondation La Sauvegarde de l'Art français pour restaurer 425 gravures aquarellées de François-Nicolas Martinet, révélant "L'Histoire naturelle des oiseaux" de Buffon. Ces oeuvres font partie du patrimoine unique conservées au Muséum d'Histoire naturelle de La Réunion, alliant art et science et doivent être préservées pour les générations futures. Nous partageons la publication du Département. (Photo : Sly/ www.imazpress.com)

Votez jusqu'au 22 février pour soutenir ce projet : Lien de vote en commentaire :

1.Sélectionner votre région et votre œuvre préférée ;

2.Renseignez vos Nom, Prénom et un email valide ;

3.Validez votre vote et repartagez le concours auprès de votre réseau.

Le patrimoine rural a besoin de vous.