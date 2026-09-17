Département : un fort engouement pour les conférences de Paulin Ismard sur l'histoire de l'esclavage

Organisées par le Département et le musée de Villèle à l’occasion du 25e anniversaire de la loi Taubira et dans le contexte des travaux du futur musée consacré à l’histoire de l’esclavage, les conférences du professeur Paulin Ismard ont rencontré un large succès. (Photo Département 974)

Les trois rendez-vous des 9, 10 et 11 septembre ont affiché complet, réunissant à chaque fois un public nombreux et venu de tous horizons aussi bien au campus Université du Moufia qu'au Centre culturel Le Sud à Saint-Pierre. Enseignants, étudiants, professionnels de la culture et du patrimoine, chercheurs et autres citoyens ont répondu présents, témoignant d’un véritable engouement pour ces temps de connaissance, de dialogue et de transmission.

À travers une approche comparative entre l’esclavage dans la Grèce antique et l’esclavage colonial à Bourbon, Paulin Ismard, professeur d’histoire antique à l’EHESS et spécialiste reconnu de l’histoire de l’esclavage, a ouvert de nouvelles perspectives sur les formes de domination, les rapports entre esclavage et liberté, les résistances, les affranchissements et les héritages des sociétés esclavagistes.

La rencontre avec l’historien Prosper Ève a également permis de croiser histoire globale et histoire réunionnaise. Pour Richela Chambi, Conseillère départementale déléguée aux affaires culturelles : "Cette forte mobilisation confirme l’intérêt du public pour mieux connaître, comprendre et transmettre cette histoire et souligne l’importance des réflexions qui accompagneront la construction du futur musée".