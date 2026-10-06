Des produits locaux et la découverte des saveurs au menu des écoliers de Saint-Pierre

Le jeudi 8 octobre 2026, la Ville de Saint-Pierre participera au Grand Repas. À cette occasion, les enfants des écoles bénéficieront d’un menu mettant à l’honneur les produits et saveurs locaux, avec un objectif : leur permettre de découvrir ou redécouvrir le patrimoine culinaire réunionnais tout en les sensibilisant au goût et à une alimentation responsable. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Le principe du Grand Repas est simple : une fois par an, le même jour, les acteurs de la restauration collective et traditionnelle d’un même territoire sont invités à proposer un menu local commun.

À La Réunion, le menu de cette édition a été élaboré par le chef Francesc Gelabert, responsable de la cuisine centrale du Port. À Saint-Pierre, les équipes de la restauration scolaire se mobiliseront pour proposer aux enfants, un menu composé de produits locaux et de saison.

LE MENU DU JEUDI 8 OCTOBRE 2026

- Entrée Salade de chouchou et tomates cerise, vinaigrette d’agrumes

- Plat Cari de poulet fermier au chou de coco, riz doré péï

- Dessert Chemin de fer rouge.

- Faire du repas un temps de découverte -

Cette journée permettra aux jeunes Saint-Pierrois de découvrir ou redécouvrir les produits et les saveurs de leur territoire. Elle préfigure le déploiement prochain d’une démarche d’éducation au goût dans les écoles, afin de prolonger ce travail de découverte et de sensibilisation au-delà de cette seule journée.

Les élus de quartier seront invités à se rendre dans les cantines scolaires pour partager ce moment avec les enfants et les équipes mobilisées.