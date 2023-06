Plongez dans les fonds-marins avec le Festival de l'Océan

Le Festival de l'Océan revient dans l'ouest de l'île à partir de ce vendredi 2 juin 2023. Pour cette neuvième édition, de nombreuses animations sont prévues à Saint-Gilles, au Port ou encore à Saint-Leu jusqu'au 17 juin. Au programme : projections, activités nautiques à prix réduits et sensibilisation à la biodiversité marine (photo www.imazpress.com)

Pour lancer le festival comme il se doit, une soirée projection est organisée à partir de 19h sur la place de la Baleine du port de Saint-Gilles avec la présence de Julie Gautier, marraine de cette édition. L'un des films de l'apnéiste, réalisatrice et danseuse réunionnaise sera diffusé pour l'occasion.

"L’eau est mon inspiration, une inspiration et donc un souffle qui me permet de faire sous la surface des choses un peu hors du commun comme ; marcher, voler, danser, raconter des histoires, faire passer des messages sans utiliser de mots", décrit-elle.

Cette soirée ne sera que le début des festivités aux quatre coins du territoire ouest.

- (Re)découvrir l'océan -

Cette année, ce n'est pas une mais trois grandes journées d'animations qui se tiendront au Port le samedi 3 juin, à la pointe des trois-basins le samedi 10 juin et à la pointe au sel le samedi 17 juin.

Au port, de 8h à 17h30, les visiteurs pourront accéder à des navires militaires, assister à des démonstrations de secours en mer et même parcourir le port en bus guidés par un agent de Grand Port. Des animations musicales sont également prévues avec la traditionnelle parade des Docks aux sons des tambours.

Le samedi 10 juin de 9h à 17h, place à la deuxième journée d'animation à Trois-Bassins avec cette fois-ci jeu de piste, escape game et initiation au surf.

Et pour ceux qui auraient ratés les deux premières, une dernière journée s'organise le samedi 17 juin à la pointe au sel de 9h à 17h.

Stands éducatifs, découverte des métiers de la mer et tables rondes seront au rendez-vous. 25 clubs, écoles et bases nautiques seront aussi mobilisés ces deux premières semaines du mois de juin pour proposer des activités gratuitement ou à prix réduits.

- Sensibiliser la jeunesse -

En plus des stands et activités de sensibilisation présents en nombre, un concours de dessin est ouvert à tous les enfants des écoles primaires et aux collégiens. Comme pour chaque édition, trois prix seront décernés : le prix de l'école primaire, le prix du collège et le prix de l'affiche pour l'année prochaine.

Enfin, des projections gratuites sont mises en place dans les classes et à Stella Matutina pour sensibiliser la jeunesse à la préservation des océans.

- La beauté des fonds marins en image -

Deux concours photo et vidéo, réservés aux plus grands, donnent de nouveau cette année la possibilité aux amateurs passionnés de l'océan de faire voir leurs talents.

Les œuvres participantes seront présentées lors d'une soirée de remise de prix le jeudi 8 juin à l'auditorium de Stella Matutina à partir de 19h en présence de Julie Gautier et René Heuzey, réalisateur et producteur de films sous-marins.

Enfin, toujours dans l'objectif de mettre en avant la beauté des fonds-marins, une exposition photographique sous l'eau et mise en musique s'installera les 3 et 4 juin à la piscine naturelle de Boucan Canot et du 5 au 17 juin à la piscine de la résidence l'archipel à Saint-Paul.

À vos masques et tubas !

