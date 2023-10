Festival Tam Tam 2023 : réglementation de la circulation et du stationnement

La 10ème et ultime édition du festival Tam Tam - festival international de marionnettes et de théâtre visuel - organisé par l'équipe du Théâtre des Alberts depuis 2009 a débuté ce vendredi 29 septembre à Saint-Paul. Afin de permettre le bon déroulement du festival, la commune réglemente provisoirement par arrêté municipal le stationnement et la circulation. Nous relayons le communiqué de Saint-Paul.

Les mesures suivantes sont prises du lundi 2 octobre jusqu’au jeudi 12 octobre 2023 :

Circulation et stationnement interdits sur le parking du complexe sportif de Ruisseau, du lundi 2 octobre jusqu’au jeudi 5 octobre 2023, de 16 heures à 21 heures

Circulation interdite rue Évariste-de-Parny, portion comprise entre la rue Eugène-Dayot et la rue Général-de-Gaulle, du samedi 7 octobre au mercredi 11 octobre, de 12 heures à minuit

Circulation interdite rue Eugène-Dayot, portion comprise entre la rue Évariste-de-Parny et la rue Marius-et-Ary-Leblond, du samedi 7 octobre au mercredi 11 octobre, de 12 heures à minuit

Circulation interdite rue Évariste-de-Parny, portion comprise entre la rue Suffren et la rue Eugène-Dayot, du samedi 7 octobre au mercredi 11 octobre, de 16 heures à minuit

Fermeture du parking jouxtant l’ancienne école Eugène-Dayot, du samedi 7 octobre à partir de 6 heures jusqu’au dimanche 8 octobre à minuit et du mercredi 11 octobre à partir de 6 heures jusqu’au jeudi 12 octobre à 10 heures.

