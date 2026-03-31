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Festivités du Grand Boucan à Saint-Paul : forains, il ne vous reste plus que 3 jours pour candidater

  • Publié le 31 mars 2026 à 11:56
  • Actualisé le 31 mars 2026 à 12:03
Dimanche 27 Juin 2010 Grand Boucan 2010

La ville de Saint-Paul invite les forains et professionnels de la restauration ambulante à déposer leur candidature pour participer aux événements festifs dans le cadre du Grand Boucan, le dimanche 28 juin 2026 sur le front de mer de Saint-Paul. Des dossiers peuvent également être déposer pour les Fêtes foraines de Juillet 2026, au Parc Expobat et sur les parkings du CCAS et Suffren au Centre-ville. Gérants de manèges et attractions et stands alimentaires, food trucks et camions aménagés, il ne vous reste plus que 3 jours pour déposer votre dossier. Nous publions le post de la ville de Saint-Paul : (Photo www.imazpress.com)

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