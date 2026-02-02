Forte houle : interdiction de la circulation piétonne, de la baignade et des activités nautiques à Saint-Paul

En raison des conditions météorologiques dégradées liées au passage de Fytia et des prévisions de fortes houles annoncées par Météo-France, la ville de Saint-Paul a pris un arrêté municipal portant interdiction provisoire de la circulation piétonne, de la baignade et des activités nautiques sur une partie du littoral communal. Nous publions ci-dessous me communiqué (Photo : rb/www.imazpress.com)

Cette interdiction s’applique depuis la Pointe des Galets jusqu’à la Pointe des Trois Bassins.

- Une mesure de sécurité immédiate -

La mesure est effective à compter du lundi 2 février 2026, et restera en vigueur jusqu’à la levée de la vigilance "fortes houles" émise par les services de Météo-France.

Cette décision vise à prévenir les risques d’accidents liés au déferlement de la houle et à garantir la sécurité des habitantes, des habitants et des usagers du littoral.

La ville de Saint-Paul appelle chacun et chacune à respecter strictement ces interdictions, à faire preuve de vigilance et à suivre l’évolution des conditions météorologiques.

Les services municipaux, en lien avec les forces de sécurité, sont mobilisés pour veiller à l’application de cet arrêté.