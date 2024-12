Huguette Bello a reçu la ministre adjointe de l’environnement de Maurice

Ce lundi 2 décembre 2024, la présidente Huguette Bello a reçu à l’hôtel de Région, Joanna Bérenger, ministre adjointe de l’environnement de Maurice. Lors de cet entretien, elles ont partagé leur engagement à bâtir un avenir durable pour nos îles. Elles ont notamment échangé sur les défis environnementaux auxquels sont confrontées La Réunion et Maurice. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : Région Réunion)

Du fait de leur caractère insulaire tropical dans la zone du sud-ouest de l’océan Indien, les deux îles sœurs sont particulièrement exposées aux effets des dérèglements climatiques.

Sur des territoires limités, elles partagent les mêmes défis écologiques de préservation des équilibres naturels et humains. Plus particulièrement, la question du traitement des déchets revêt un enjeu prégnant qui dicte la nécessité d’une approche commune et la recherche d’une mutualisation de moyens.

Plus globalement, Huguette Bello et Johana Béranger ont partagé leur vision du co-développement régional et leur volonté de renforcer la coopération entre les deux îles.