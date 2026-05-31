L’Arche de Marie : un atelier culinaire au cœur des Hauts de Trois-Bassins

À 1.200 m d’altitude, Marie vous accueille dans son jardin des senteurs, avec vue sur mer et pâturages le dimanche 14 juin et 12 juillet 2026. La journée débute par une dégustation de jus frais, avant de passer en cuisine autour des produits de saison : brèdes, gingembre, songe, patate chouchou, rougail lontan… le tout dans une ambiance chaleureuse et familiale, indique l'Office de tourisme de l'ouest (OTI). Nous publions le post ci-dessous (Photo : OTI)

Entre recettes péi, feu de bois et composition végétale, vivez un moment authentique, convivial et plein de saveurs.

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