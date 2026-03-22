À La Réunion, vous innovez, vous créez, vous vous réinventez chaque jour. Il est temps de faire reconnaître votre engagement. La CCI Réunion lance les Trophées du commerce 2026 (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Vous êtes :

• Un commerce entreprenant : nouveaux commerces à fort potentiel.

• Un commerce innovant : concept, services ou pratiques innovantes (+2 ans d’activité).

• Un commerce durable : transition écologique comme levier de croissance (+2 ans).

• Un professionnel qui place l'expérience client au centre ? (accueil, design, parcours client exemplaire (+2 ans)).

Pourquoi s'inscrire ?

Participer, c’est gagner en visibilité, renforcer votre crédibilité et valoriser votre savoir-faire à l’échelle nationale.

Candidatez dès maintenant : https://tinyurl.com/4u2yuuby