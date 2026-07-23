À la une de ce vendredi : moustiques résistants, disparition de Quentin Dumontier, incendie en Gironde, Tour auto, patrimoine naturels et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 24 juillet 2026 : - Selon une étude : les sprays anti-moustiques pourraient un jour... attirer les moustiques - La Saline-les-Bains : 15 jours que Quentin Dumontier a disparu, une battue organisée pour le retrouver - Gironde : 4.800 hectares brûlés et plus de 20.000 évacués, les pompiers défendent "maison par maison" - Tour Auto 2026 : coup d'envoi ce vendredi de la 57ème édition - La Forêt du rempart à Grand Coude et l'espace naturel de Sans-Soucis, lauréats au Patrimoine Naturels et Biodiversité - La pa Météo France i di, sé zot i di - vendredi contrasté (Photo www.imazpress.com)

Les répulsifs à base de DEET (diéthyltoluamide), pourraient-ils un jour ne plus repousser les moustiques, voire les attirer ? C'est la question soulevée par une étude publiée dans le Journal of Experimental Biology, publiée en juin 2026. Les chercheurs ont montré qu'après un apprentissage spécifique en laboratoire, certains moustiques étaient capables d'associer le DEET, la substance la plus utilisée dans les répulsifs, à une récompense et de ne plus le fuir. Une découverte qui interroge sur les capacités d'adaptation de ces insectes, sans remettre en cause l'efficacité actuelle des répulsifs.

Ce vendredi 24 juillet 2026 à 13 heures, les proches de Quentin Dumontier, porté disparu depuis le mercredi 8 juillet dernier à la Saline-les-Bains, organisent une battue pour tenter de retrouver le jeune homme de 31 ans. Le rendez-vous est fixé à l'aire du Tabac. Toute personne susceptible de fournir des informations est invitée à contacter sans délai les enquêteurs.

Quelque 800 sapeurs-pompiers continuent de lutter contre l'incendie, d'origine probablement accidentelle, qui a parcouru 4.800 hectares au nord du bassin d'Arcachon (Gironde), pour protéger les habitations et éviter une propagation du feu vers le très touristique Cap Ferret.

Ce vendredi 24 juillet 2026, est donné le coup d'envoi de la 57ème édition du Tour Auto de La Réunion. Durant trois jours, les pilotes et leurs co-pilotes vont faire ronfler les moteurs de leurs voitures sportives. Au programme, 590 kilomètres répartis sur huit communes. La course s'élancera à 13h du circuit de la Jamaïque à Saint-Denis.

La Forêt du Rempart à Grand Coude à Saint-Joseph et l'espace naturel de Sans-Soucis ont été choisis comme lauréats au Patrimoine Naturels et Biodiversité (PNB) pour 2026. C'est la première fois que deux projets réunionnais obtiennent une dotation pour ce type de projet, indique la Fondation du Patrimoine de La Réunion.

Pour ce vendredi 24 juillet 2026, Matante Rosina nous annonce un début de journée bien gris dans l'est et un temps plus agréable du côté de l'Ouest avec du soleil. Dans l'après-midi, le ciel s'améliore peu à peu. Quelques averses restent possibles dans les hauts et le nord-ouest.