La CCIR lance un appel à manifestation d’intérêt pour l’ancien hôtel du Domaine des Pierres

La Chambre de commerce et d’industrie de La Réunion lance un appel à manifestation d’intérêt pour redonner vie à un complexe hôtelier - l’ancien hôtel du Domaine des Pierres - sur la commune de Saint-Pierre. Nous publions l'appel de la CCIR (Photo : rb/www.imazpress.com)

Notre objectif ? Trouver un porteur de projet pour réhabiliter et exploiter l’ancien Hôtel du Domaine des Pierres – Pierrefonds

Pourquoi saisir cette opportunité ?

- Emplacement stratégique et reconnu de tous

- Rareté du foncier sur ce secteur

- Projet structurant pour l’attractivité de notre territoire

Attention : Toute candidature incomplète ne pourra pas être traitée.

Une fois votre dossier complété, il devra être transmis au plus tard le 20 avril 2026 à : [email protected] 0262 94 21 83

Toutes les informations à retrouver ici.