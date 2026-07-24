CCIR : un programme de formations professionnelles agroalimentaire ouvert en août

Le Centre régional d'innovation et de transfert de technologie (Critt) de la CCI Réunion vous accompagne dans le développement des compétences de vos équipes. Un programme de formations dédié aux professionnels des secteurs agroalimentaire et Qualité, sécurité, environnement, energie (QSEE) est proposée. Les sessions s'ouvrent en août 2026, jusqu'en décembre, au pôle formation Nord à Sainte-Clotilde. L'ensemble des informations est à découvrir, dans le post que nous partageons ci-dessous : (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)