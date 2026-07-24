Cinor : une journée de battles de danse à Sainte-Suzanne

Le samedi 25 juillet 2026, la Cinor, en partenariat avec la Cité des arts, vous donne rendez-vous au centre Zélindor à Sainte-Suzanne, pour une journée de battles de danse. Les meilleurs danseurs repartiront avec des prix. Au programme : plusieurs types de danses pour les petits et les grands, duos et solo. Les informations sont à retrouver dans le post que nous publions ci-dessous : (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Si vous souhaitez participer, inscrivez-vous ici. Pour les spectateurs, l’événement est en accès libre.