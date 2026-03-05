La Dionysienne : course et marche 100% femmes et filles à Saint-Denis

À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la ville de Saint-Denis organise une journée sportive pour les femmes et les enfants sur le thème "La dionysienne" ce dimanche 8 mars 2026 . Pour celles qui se sont inscrites, le dossard est à récupérer le samedi 7 mars 2026 au gymnase B de Champ Fleuri. Rendez-vous dès 7h20 pour une séance de zumba au stade Marc Nasseau au Champ Fleuri. Une course de 10 km débutera à 8h suivie du 5 km à 8h10. Pour les enfants, une course "la Marmay Run" débutera dès 10h. Sur toute la ville, des événements animeront ce mois autour des droits des femmes. Nous partageons la publication de la ville de Saint-Denis. (Photo : RB/www.imazpress.com)

La remise des dossards de la journée "La dyonisienne" 2026 aura lieu le samedi 7 mars 2026 de 9h à 17h au gymnase B de Champ Fleuri.

Il est important de prévoir une pièce d'identité ou la confirmation de votre inscription reçue par mail.

Pour les participants du 10 km :

Le PPS (Parcours Prévention Santé) ou un certificat médical est obligatoire et devra être remis lors du retrait du dossard.

Le retrait par une autre personne est possible :

Vous pouvez faire récupérer votre dossard par une autre personne, à condition qu’elle présente une photocopie de votre pièce d’identité.

De 17h à 18h, les dossards des personnes inscrites non récupérés seront redistribués aux personnes présentes à 17h au gymnase de Champ Fleuri.

Aucune remise de dossard ne sera effectuée le dimanche matin.

Merci pour votre compréhension.

