La Possession : le planning des astreintes est disponible

La ville de La Possession annonce à ses habitants que le planning des astreintes est disponible, il est possible de le retrouver dans la publication ci-dessous. (Photo d'illustration : www.imazpress.com)
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La ville de La Possession annonce à ses habitants que le planning des astreintes est disponible, il est possible de le retrouver dans la publication ci-dessous. (Photo d'illustration : www.imazpress.com)