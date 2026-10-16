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La Possession : le planning des astreintes est disponible

  • Publié le 16 octobre 2026 à 09:45
  • Actualisé le 16 octobre 2026 à 09:50
Mairie de la Possession

La ville de La Possession annonce à ses habitants que le planning des astreintes est disponible, il est possible de le retrouver dans la publication ci-dessous. (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

La Possession, Zoom, Planning

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