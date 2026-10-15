Grand Raid : les fous à l'assaut des sentiers réunionnais, suivez la deuxième journée de course

Il était 17 heures ce jeudi à Saint-Joseph et 22 heures à Saint-Pierre, lorsque les coureurs et coureuses du relais Zembrocal et de la Diagonale des Fous se sont élancés. Ils ont été suivis de près par les sportifs venus défier la Mascareignes. Ces derniers ont pris le départ dans la nuit de ce vendredi à 1 heure du matin de Hell-Bourg (Salazie). Le top départ de ces trois jours de course est donc bel et bien lancé. Ne reste qu'aux coureurs du Trail de Bourbon et de la Métis Trail à prendre le départ ce vendredi 16 octobre 2026 (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

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- 7.226 inscrits sur les cinq courses du Grand Raid -

Cette année le Grand Raid attire davantage de courses que l'année passée. Au total, 7.226 sont inscrits (contre 7.183 en 2025) pour les cinq courses au programme, à savoir : la plus folle, la Diagonale des Fous, le Trail de Bourbon, la Mascareignes, le Relais Zembrocal et la Métis Trail.

Des coureurs venus de près de 34 pays différents et dont les âges vont de 20 à 78 ans pour le coureur le plus âgé de la Diagonale des Fous. Il s'appelle Georges Zibel et vient de La Réunion.

Selon les chiffres du Grand Raid, les hommes représentent la majorité des traileurs dans chacune des courses.

Ce mardi 13 octobre 2026, l'ONF informait de "l'achèvement des travaux de sécurisation et de réhabilitation menés sur le sentier Roche Plate – La Brèche (cirque de Mafate). Le sentier est donc rouvert au public et aux fous du Grand Raid.

"Attention, ça reste quand même un terrain fragile, il y a des sentiers où il faut faire attention" lance Pierre Maunier. Écoutez.

- La Diagonale des Fous -

2.871 coureurs se sont élancéssur la Diagonale des Fous ce jeudi soir, 15 octobre 2026, à 22 heures. Ils sont 1.294 locaux, 1.352 venus de l'Hexagone ou des autres Outre-mer et 225 internationaux.

L'épreuve reine fait cette année, 180 kilomètres pour 10.200 mètres de dénivelé positif.

Parmi les élites de cette course, Amélie Huchet, Émilie Maroteaux, Aurore Caninon-Hemon, Sylvaine Cussot pour nos sportives péi, ou encore Agathe Bes, Sarah Vieuille ou Ruth Croft pour les féminines. Et Fabrice Payet, Judicaël Sautron, Robin Coinus, Augustin Saurel pour La Réunion. Mais encore Robin Juillaget, Thibaut Garrivier, Jean-Philippe Tschumi ou Tom Evans chez les hommes.

Georges Zibel a 78 ans. Le Dionysien est le doyen du Grand Raid 2026. Écoutez.

Le premier est attendu dans la soirée de ce vendredi, tout comme la première féminine.

Le dernier survivant de cette course a lieu jusqu'à dimanche, 16 heures, pour franchir la ligne d'arrivée à La Redoute.

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- Le Trail de Bourbon -

Sur le Trail de Bourbon, 1.317 personnes sont inscrites, dont 770 réunionnais et 48 internationaux. Le départ du TDB se fera ce vendredi 16 octobre 2026 de Cilaos. Le coup d'envoi sera donné à 20 heures. Le pointage lui sera possible dès 17 heures sur place.

Les coureurs devront parcourir 106 kilomètres de sentier et affronter 6.200 mètres de dénivelé positif.

Parmi les élites, Victoria Devouge, Marine Sechet, Claire Gatto, Jennifer Sauvage, Alexandre Depeche, Simon Bulloz ou encore Sébastien Poesy.

Le premier et la première de cette course sont attendus samedi 17 octobre sur le stade de La Redoute, dans la matinée.

Ultime temps de passage pour le ou la dernière, le dimanche 18 octobre à 14 heures.

Après avoir déjà couru plusieurs Grand Raid, Jean-Christophe Robert va s'aligner sur le Trail de Bourbon 2026. Ce sportif expérimenté, atteint d'un diabète de type 1 et greffé du pancréas, veut "montrer que la maladie n'empêche pas de se dépasser",

- La Mascareignes -

Sur la Mascareignes, 1.512 traileurs ont franchi le cap de l'inscription. 878 viennent de La Réunion, 551 de l'Hexagone ou ailleurs et 83 d'autres pays. Tous ont pris le départ dans la nuit de ce jeudi 15 octobre au vendredi 16 octobre à 1 heure de Hell-Bourg (Salazie).

La Mascareignes et ses 74 kilomètres de sentiers et 3.800m de dénivelé attendent les coureurs. Un parcours technique et exigeant.

Si les premiers sont attendus dans le courant de la journée du vendredi, l'ultime coureur aura jusqu'à 22h15 pour terminer sa course.

Victorieuse de la Diagonale des Fous l'année passée, Blandine L'Hirondel revient sur les sentiers pour cette nouvelle édition du Grand Raid. Cette fois-ci, c'est sur la Mascareignes que la sportive est engagée. Une course qu'elle ne court pas pour "des raisons habituelles". Elle s'élancera en hommage à un couple d'amis qui a perdu leur fille, Lola.

- La Métis Trail -

La plus petite course, la Métis Trail, regroupe 694 coureurs, dont 449 sportifs péi.

La Métis Trail avec ses 51 kilomètres et 2.500 m de dénivelé permettra à un plus large public de s’engager sur les sentiers réunionnais.

Pour la récente Métis Trail, le départ sera donné ce samedi 17 octobre à 6 heures, pour une arrivée des premiers en début d'après-midi.

L'arrivée des derniers est prévue à 20 heures le samedi.

- Le relais Zembrocal -

Enfin, le relais Zembrocal qui se court en équipe, va accueillir 832 relayeurs dans les sentiers. C'est ce relais qui a inauguré la nouvelle édition du Grand Raid, puisque le départ a eu lieu ce jeudi 15 octobre 2026 à 17 heures de la mairie de Saint-Joseph.

Le Zembrocal trail est une course en relais de quatre personnes sur 160 kilomètres, 8.460.m de dénivelé.

Les premiers arrivés devraient atteindre le stade de La Redoute à la mi-journée de ce vendredi 16 octobre.

Les ultimes traileurs ont jusqu'au samedi, 10h45, pour franchir la ligne d'arrivée.

- Des animations sur le stade de La Redoute -

Alors que certains continueront de suer dans les sentiers, priant pour terminer la course au stade de La Redoute (Saint-Denis) en temps et en heure, des animations seront mises en place pour faire patienter le public... et les proches.

Ce dimanche, jour de fin du Grand Raid, un feu d'artifice sera lancé pour clore cette nouvelle édition de la course la plus folle au monde.

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