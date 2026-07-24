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La Possession : consultez le planning des astreintes

  • Publié le 24 juillet 2026 à 11:35
  • Actualisé le 24 juillet 2026 à 12:01
mairie de la Possession

La mairie de la Possession dévoile le planning des astreintes jusqu'au vendredi 31 juillet 2026, dans le post que nous publions ci-dessous. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

La Possession, Zoom

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