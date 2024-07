La Possession : ouverture de la sixième déchèterie éphémère à la Rivière des Galets

Ce samedi 13 juillet 2024, en ce début des vacances scolaires, les habitants du quartier de la Rivière des Galets ont été invités à inaugurer un nouveau service de proximité mis à leur disposition : une déchèterie éphémère. Situé rue Jacques Duclos, cet équipement est complémentaire aux déchèteries "fixes" et à la collecte des déchets en porte-à-porte. Il est proposé une fois par mois, le 1er samedi du mois. Nous vous partageons le communiqué ci-dessous (Photo : Territoire de l'ouest)

L’idée de cette déchèterie éphémère est simple : permettre aux usagers de se débarrasser de certains de leurs déchets sans parcourir des kilomètres. Ce rendez-vous mensuel est une bonne alternative pour les habitants éloignés des déchèteries fixes dont les plus proches sont celles de Saint-Laurent, située à La Possession et, côté Port, il faut se déplacer jusqu’au boulevard la Marine ou la Zone artisanale.

Au programme de cette première ouverture, des animations spéciales sont proposées :

Des ateliers avec l’Académie pour l’Egalité des Chances (AEC), la bibliothèque de la Rivière des Galets, Farfar et les médiateurs, la présence du Trokali Mobile (espace de brocante gratuite), de la sensibilisation au tri des déchets et sur le fonctionnement de la déchèterie éphémère.

Les déchets acceptés sur cette déchèterie éphémère :

• les déchets végétaux (1 caisson de 30m3)

• les encombrants et les Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (1 caisson de 30m3)

• 1 contenant pour les piles et accumulateurs

• 1 contenant pour les ampoules

• 1 contenant pour les tubes/néons

• Et grâce au Trokali Mobile, tous les objets en bon état qui ne servent plus.

- Une nouvelle vie pour les déchets -

Par ce système de don et de troc, les objets ont une deuxième vie et ce sont autant de déchets, ou plutôt des ressources, qui n'iront pas à l'enfouissement.

Pour Henry Hippolyte, vice-président du Territoire de l’Ouest, adjoint au maire du Port, « les habitants se réjouissent de ce service de proximité, qui va leur permettre de garder leur quartier propre. La technique de l’apport volontaire responsabilise vraiment les usagers. Cela redonne de la valeur aux objets que l’on jette et permet de recycler. Ce qui est un déchet pour certains, connait en fait une seconde vie avec d’autres. C’est également tout l’enjeu de nos Trokali. Ces espaces de brocante gratuite, mis à disposition sur nos déchèteries, 7 jours sur 7. »

A l’occasion de cette 1ère édition, des ateliers sont proposés autour du recyclage, du réemploi et de la réparation :

• L’Académie pour l’Egalité des Chances (AEC) : Atelier de « réparation de vélos »

• La bibliothèque de la Rivière des Galets : Atelier « Art journal » dès 8 ans. Création de nouveaux livres à partir de vieux journaux, livres, etc…

• Farfar : Fabrication d’objets en matériaux de récupération et course relais recyclage

• Les médiateurs du Territoire de l’Ouest : Atelier création de sac à partir de tee-shirts – Exposition d’objets de récupération détournés

Les rdv mensuels des autres déchèteries éphémères du Territoire de l’Ouest :

• Le 1er samedi du mois à Bellemène, rue Montrouge en contrebas du stade de foot.

• Le 2e samedi du mois au centre ville de La Possession, sur le parking situé à l’angle des rues E. Texer et B. Justin et au Plate sur la place Maxime Laope

• Le 3e samedi du mois à Vue Belle, sur le parking de l’ancienne usine

• Le 4e samedi du mois à Bois de Nèfles, sur le parking du collège Jules Solesse

• Et tous les samedis, ouverture de la déchèterie de Dos d’Âne.

En 2023, plus de 120 tonnes de déchets ont été apportées sur les déchèterieséphémères par 1740 habitants.

- Les déchèteries fixes du Territoire de l’Ouest -

12 déchèteries fixes restent ouvertes 7 jours sur 7, pour permettre aux habitants de déposer leurs déchets à tout moment. Avant de se déplacer, il est recommandé de consulter les informations relatives à chaque déchèterie, notamment l’état de remplissage de ses caissons, via « la Météo des déchèteries » disponible sur le site web et l’application TCO Agglo. Vous êtes informés quasiment en temps réel ; l’actualisation des informations se fait toutes les 2 heures, assurant ainsi une gestion efficace des déchets.