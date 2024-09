La Région a organisé sa plénière de clôture du CCSAR

Ce samedi 14 septembre 2024 à la Région, s'est tenu la Convention Citoyenne de la révision du SAR. À cette occasion, la Présidente du Conseil Régional, Huguette Bello, a présenté ses travaux composé de 41 propositions, fruit d’un travail de plusieurs mois. nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : Région Réunion)

Cette réunion plénière constituait l’étape conclusive des travaux de la Convention Citoyenne pour la Révision du Schéma d'Aménagement Régional (SAR).

Elle représente un moment clé de cette séquence de démocratie participative, qui a mobilisé les membres pendant plus d'un mois.

Pour rappel, dans le cadre de la révision du Schéma d’aménagement régional (SAR) , une Convention Citoyenne a été créée à l‘initiative de la Région, pour porter des propositions et nourrir les travaux du Conseil régional. Elle est composée de 72 personnes (60 titulaires et 12 suppléants), femmes et hommes de différents âges, représentatifs de la diversité de l’île de La Réunion, tirés au sort par un organisme indépendant.

Les citoyens, réunis en assemblée et par commission géographique à l’occasion d’ateliers, ont travaillé sur les axes suivants :

- L’identification des atouts et forces existantes de chaque bassin de vie (Nord, Sud, Est, Ouest) ;

- La manière d’habiter leur île, leur ville et leur quartier ; L’articulation entre les différents espaces de vie : les lieux de travail, de loisir, le logement; Les conditions d’ un aménagement durable pour le territoire ;Les aspirations pour le territoire et les modalités pour y parvenir.

Au préalable de leur réflexion, une séquence de formation et d’échanges avec des experts (urbaniste, architecte, énergéticien, spécialiste du climat...), leur a permis d’appréhender certaines notions et le contexte de la révision du SAR : le changement climatique et ses effets sur le territoire, l’évolution du tissu urbain et des espaces naturels et agricoles, l’architecture réunionnaise, les modes de production énergétiques...

Leurs travaux se sont déroulés sur une période de quatre mois.

Lors de cette séance de clôture, les rapporteurs issus des 4 micro-régions ont exposé les propositions issues de leurs travaux, en mettant en valeur les caractéristiques de chacune des micro-régions.

Le rapport final contient 41 propositions , articulés autour de 6 thématiques :

-« la ville, la nature et le mode d’habitat créole réunionnais » ;

-« l’agriculture » ;

-« l’énergie et les déchets » ;

--« l’eau » ;

-« l’organisation territoriale et les mobilités » ;

-« la gouvenance ».

Le sérieux des travaux, la qualité du rapport et la pertinence des propositions ont été soulignés par la présidente Hugutte Bello, et les élus délégués Wilfrid Bertile, Jean-Pierre Chabriat et Amandine Ramaye, lors des échanges qui ont lieu durant cette séance avec les membres ce l’assemblée citoyenne.

Le rapport fera l’objet d’une analyse approfondie dans le cadre des travaux de révision du SAR. Il est d’ores-déjà rendu public sur la plateforme numérique du SAR et le site de la Région Réunion.

Les propositions permettront notamment d’alimenter les principes d’aménagement et les différentes étapes qui structureront le document de planification.

En 2025, le rendez-vous est pris pour une concertation réglementaire avec l’ensemble des Réunionnaises et Réunionnais sur les grandes orientations envisagées par la Région pour l’aménagement et le développement du territoire.

Pour la Présidente « Ces propositions, qui sont le fruit de discussions riches et parfois passionnées, constituent une vision claire et ambitieuse pour le développement de notre territoire à l’horizon 2050. Le rapport que vous nous avez présenté, est un entrant clé,au même titre que les travaux des techniciens et des partenaires institutionnels, et sera intégré aux réflexions de la révision du SAR, dans les différentes étapes de son élaboration. Ce rapport sera également partagé avec l'ensemble des Réunionnaises et des Réunionnais en toute transparence, afin de contribuer au renforcement de notre démocratie locale » a-t-elle déclaré.

« Je m’engage à ce que la Région vous indique la manière dont elle aura tenu compte de vos travaux à l’occasion des prochaines étapes importantes : la concertation préalable règlementaire prévue en 2025 et, bien entendu, lorsque le projet de SAR complet sera arrêté. »

Les membres de la Convention Citoyenne du SAR ont par ailleurs souhaité la mise en place d’une instance de suivi afin d’assurer l’information et la participation citoyenne dans la mise en oeuvre du SAR. La Présidente a répondu que la Région entend ce « souhait tout à fait légitime » et réfléchira aux modalités pour y répondre de la façon la plus appropriée.

Enfin , la présidente a conclu par ces mots : « Je veux vous dire, chers membres de la Convention Citoyenne, que vous avez été les artisans d’un grand chantier. Vous avez montré que la démocratie participative est une réalité vivante et nécessaire pour construire un avenir qui ressemble aux Réunionnaises et Réunionnais, un avenir où chacun a son expertise et sa place.

Je vous remercie pour votre engagement, votre sérieux, et la qualité de vos travaux. Vous avez prouvé, une fois de plus, que La Réunion est un territoire d’innovation, de solidarité et de créativité. Le chemin que nous avons parcouru ensemble est exemplaire, et je sais que nous irons encore plus loin ».