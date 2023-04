La région en visite à l'Étang-Salé pour une revue des projets

La présidente de région, Huguette Bello, s’est rendue ce jeudi 20 avril en visite officielle à l’Étang-Salé pour une importante revue de projets présentés par le maire Mathieu Hoarau et ses élus du conseil municipal. L’occasion pour la région "d’affirmer toute la volonté d’accompagner l’Étang-Salé dans son développement humain et économique". Nous publions ci-dessous le communiqué de la Région. (Photo : Région Réunion)

La Région et ses services sont à l’écoute des territoires. Cette visite illustre de manière concrète une volonté d’engager une démarche de dialogue avec les acteurs clés du territoire et de façon la plus directe possible.

"La Région Réunion a enfin repris sa juste place de fer de lance de l'aménagement du territoire réunionnais pour mettre en œuvre une stratégie cohérente et homogène de développement, dans une logique d’entraînement des solidarités.

Notre nouvelle stratégie pour nos territoires, y compris les plus ruraux, passe par un passage en revue des infrastructures, des équipements, et des réseaux de circulation qui relèvent du champ de compétences régional et c’est tout le sens de cette visite.



L’objectif est d’identifier les problématiques, d’ordre techniques, financières et humaines sur les projets que porte la commune de l’Etang-Salé mais également d’engager un dialogue nourri et riche de façon à l’accompagner de manière constante.

Nous serons des partenaires attentifs, des partenaires engagés, des partenaires exigeants...", a déclaré Huguette Bello