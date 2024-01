La Région investit dans le programme "Life Designing"

En ce début d’année, la Région Réunion marque son soutient au démarrage du programme « Life Designing», un ambitieux projet de formation crée par Jennifer Vignaud et destiné à près de 400 réunionnais. Financé en grande partie par la Région Réunion dans le cadre du PACTE, ce programme novateur vise à guider les participants dans la création de projets professionnels alignés avec leurs talents et les besoins de la planète.

Le Life Designing ; une méthode visionnaire à la pointe des sciences

La méthode de « Life Designing », développée par Jennifer Vignaud, a pris racines à la Réunion il y a plus de 10 ans.Elle a été construite sur les clefs des sciences et du biomimétisme. « Chaque individu est potentiellement une solution unique pour le monde. Les métiers doivent aujourd’hui refléter les talents de chacun et répondre ainsi de manière optimum aux enjeux environnementaux, sociétaux et économiques auxquels la planète est confrontée. » explique Jennifer Vignaud.

Un financement à hauteur de 100% pour les bénéficiaires



Cette initiative s’adresse aux demandeurs d’emploi, aux jeunes étant dans une démarche d’insertion ou encore aux personnes en situation de handicap. Le futur stagiaire doit simplement justifier de sa situation avant son entrée en formation. Grâce au soutien de la Région Réunion, le métier de « Life Designer » entre également dans une nouvelle ère, en rendant accessible cette expertise éprouvée et reconnue d’orientation et insertion durable.

« Ce programme offre aux participants une opportunité de créer des projets professionnels significatifs et durables, en harmonie avec les principes de la nature », s’enthousiasme Jennifer. Elle ajoute : « Notre accompagnement s’inscrit dans une volonté de valorisation de la singularité de chaque individu.Il marque aussi le point de départ vers l’émergence d’un écosystème de solutions et de nouveaux métiers. ».

Une première cohorte hétérogène engagée dans la co-création d'un avenir positif



La première session a réuni une cohorte diversifiée, allant de 16 à 58 ans, tous partageant un objectif commun : se forger un avenir professionnel épanouissant avec un impact positif. Les participants ont exprimé leur engagement et leur enthousiasme, décrivant leur première journée de formation comme une expérience transformative.

Quelques retours révélateurs incluent :"Je me sens à ma place", "Je retiens des énergies nouvelles", "Je me sens profondément

motivé(e)", "Je suis envahi(e) par une énergie que je ne connaissais pas."Souhaitons aux futures sessions, le même succès.

Informations pratiques :



Pour plus d’informations sur la formation « Life Designing » et sa prise en charge, contactez humean974@gmail.com