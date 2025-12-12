La Région Réunion réunit la Commission d'Élaboration du SAR

Ce mercredi 10 décembre 2025, la présidente de Région Huguette Bello a réuni la Commission d’Élaboration du Schéma d’Aménagement Régional (SAR) afin de construire un avenir durable à La Réunion. Les objectifs de cette réunion étaient d’aborder une approche concertée, inclusive et ambitieuse, pour imaginer une Réunion plus équilibrée et résiliente tout en présentant les grands principes d’aménagement du SAR. Nous publions un post de la Région Réunion (Photo : Région Réunion)

Le SAR fixe les grandes orientations de développement de La Réunion à long terme, conciliant préservation de l’environnement et aménagement du territoire. Il guide les politiques publiques en matière notamment de protection des espaces naturels et agricoles et de maîtrise de l’urbanisation.