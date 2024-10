Pendant toute cette semaine créole, la Région s’engage à préserver ce patrimoine culinaire, en soutenant les initiatives qui valorisent les recettes et produits lontan. Elle favorise ainsi les produits locaux, les recettes locales et le circuit court entre les producteurs et les lycées et met tout en oeuvre pour préserver l'héritage culinaire afin de le transmettre aux jeunes générations. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : sly/www.imazpress.com)