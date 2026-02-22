Saint-Denis : victoire des dionysiens au championnat de France de Boxe

Quatre champions de l'équipe de l'United Boxing Club de la Source a brillé au rang national en remportant trois titres de champion de France et une médaille de bronze. Plus que des victoires, des exemples et une fierté pour la jeunesse dionysiennes. Nous partageons la publication de la ville de Saint-Denis. (Photo : Saint-Denis)

L'United Boxing club de la Source est fière du parcours de ces 4 vainqueurs:

- AHAMED RAY’HAN Champion de France K1 Style –71 kg 2026

- LEDENON Océanne (BCBLR) Championne de France K1 Style –48 kg Junior

- GERMANE Yohann Champion de France Élite –51 kg

- CORRAL Esteban 3ᵉ place dans sa catégorie

À travers ces résultats, c’est toute la jeunesse dionysienne qui rayonne au niveau national. Ces titres sont bien plus que des médailles : ils représentent un cap franchi, une étape essentielle vers les sommets internationaux.