Artisanat : le Fait main investit la Ravine Saint-Leu

Comme chaque année, l'association Arts et Traditions organise le Fait-Main. Cette 96ème édition se tiendra du samedi 17 et dimanche18 juin, de 09h30 à 18h, à la Ravine Saint-Leu. Cette année, 190 artisans et créateurs sont attendus. Ci-dessous le communiqué des organisateurs ( Photo : rb/www.imazpress.com )

Comme vous le savez, le Fait-Main est un événement attendu autant par les artisans que par le grand public car c'est le seul événement qui garantisse 100 % de produits fabriqués artisanalement et localement.

Cette année, nous accueillons plus de 190 artisans créateurs de tous les domaines : art, décoration, céramique, bijoux, couture, agro-alimentaire, cosmétique ou encore bois...pour des idées cadeaux pour les départs en vacances et la fête des pères.

Des animations, des concerts, des DJ et du graffiti sont aussi au programme.

L'inauguration du Fait-Main aura lieu le samedi 17 juin 2023 à 10h en présence des partenaires de la manifestation : la Ville de Saint-Leu et la Chambre des Métiers d'artisanat de La Réunion.