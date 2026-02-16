Le Département et ses partenaires renforcent l’accompagnement vers l’autonomie

La Commission départementale de l’accompagnement vers l’autonomie des jeunes adultes de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) s’est tenue au Palais de la Source le 10 février. Réunie tous les 2 ans, cette instance constitue un temps fort de concertation et de coordination autour des parcours des jeunes majeurs accompagnés par l’ASE. Nous partageons le communiqué du Département. (Photo : Département)

"L’accompagnement vers l’autonomie des jeunes constitue un enjeu majeur pour notre territoire. Il engage notre responsabilité collective et conditionne la capacité de La Réunion à offrir à sa jeunesse un avenir digne, sécurisé et émancipateur" a déclaré le Président du Conseil départemental , en présence du Préfet et de l’ensemble des partenaires institutionnels, associatifs et professionnels concernés. Les témoignages de quelques jeunes et des assistants familiaux ont enrichi les échanges.



À La Réunion, le nombre de jeunes confiés à l’ASE est en forte augmentation, une dynamique qui concerne également les jeunes de 18 à 21 ans accompagnés par le Département. Cette évolution traduit une présence affirmée de la Collectivité au-delà de la majorité.



En 2025, près d’un tiers des contrats jeunes majeurs dépassent 24 mois et la durée moyenne d’accompagnement s’établit entre 18 et 20 mois. "Nous faisons le choix de ne laisser aucun jeune sortir sans solution", a rappelé le Président du Département, soulignant un engagement fort et durable auprès des jeunes les plus vulnérables.

Outil stratégique de cette politique, la Commission départementale d’accès à l’autonomie (CDAA) vise à établir un diagnostic partagé, organiser le partenariat et piloter un véritable parcours d’accès à l’autonomie. Elle constitue un espace de coordination entre le Département, l’État, les établissements, les missions locales, les bailleurs, les associations ainsi que les acteurs de la santé, de l’insertion et du logement.

Pour ces jeunes aux parcours souvent fragilisés, l’accès au logement, à la formation, à l’emploi et à la santé mentale représente des enjeux majeurs. "C’est par une action collective, lisible et coordonnée que nous sécuriserons les parcours et construirons des réponses adaptées", a indiqué le Préfet.

À l’issue des échanges, la Commission a réaffirmé la nécessité de définir des orientations communes afin de renforcer la cohérence des accompagnements et de garantir à chaque jeune majeur un parcours vers l’autonomie plus lisible, mieux coordonné et durablement sécurisé.