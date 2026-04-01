Le Festival 7 soleils 7 lunes fête ses 10 ans à La Réunion

Pour célébrer ses 10 ans dans l'île et 35 ans à travers le monde, le Festival 7Sois 7Luas ( 7 soleils 7 lunes ) fait les choses en grand. Au programme : quatre soirées uniques auront lieu à Saint-Paul, du 7 au 11 avril 2026, entre projections, expositions, concerts de prestige et grande fête populaire. (Photos www.imazpress.com)

• Mardi 7 avril à 19h – Léspas

- Projection du film Keith Haring, le petit prince de la rue

- Projection suivie d’un échange autour de l’intervention de Keith Haring dans l’histoire du festival et de la place du street art dans 7Sóis 7Luas.

• Jeudi 9 avril à 19h – Léspas



- Vernissage de l’artiste John Bob- Concert gratuit de la chanteuse italienne Fiorenza Calogero- Dégustation de mets- Une soirée conviviale entre art, musique et saveurs

• Vendredi 10 avril à 20h – Théâtre Plein Air de Saint-Gilles en partenariat avec les Teats départementaux

Le grand rendez-vous du festival avec :

- Edu Miranda, virtuose brésilien de la mandoline

- Cuca Roseta, star internationale du fado

- Avec la participation de : Bino Waro & Joël Manglou

Une création musicale inédite, puissante et émouvante, à la croisée des cultures.

• Samedi 11 avril dès 20h – Front de mer de Saint-Paul - gratuit



- Karaoké Opéra (100 voix, association Résonances )- Fiorenza Calogero & Bino Waro- Les incontournables Pat'Jaune- Une clôture festive, ouverte à toutes et tous autour d’un Food Festival.