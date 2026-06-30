Le Jardin d’enfants au Port fête les parents

Cette année encore, les traditionnelles fêtes des Mères et des Pères ont été réunies autour d’un même rendez-vous : la Fête des Parents. Organisée par le Jardin d’enfants municipal, sous l’égide du CCAS, cette rencontre a rassemblé une cinquantaine de parents pour un moment privilégié avec leur enfant. "Cette fête constitue également une parenthèse face aux contraintes professionnelles et familiales du quotidien. Elle permet de créer des souvenirs communs et de renforcer les liens familiaux autour d’ateliers enfants-parents tels que : bouquet de cœurs, décoration de cadre photo en bois, arbre à empreintes, jardinage, personnalisation d’un porte-clé ou encore l’arbre à expression", écrit la mairie du Port. (Photos : ville du Port)