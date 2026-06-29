Le Port : que le spectacle commence pour les vacances

Du 20 au 26 juillet 2026, le square Pierre Sémard et la Friche du Port, se transforment pour vous accueillir à l’occasion du cinquième festival jeune public. Les enfants pourront ainsi faire le pleins d'activités pour profiter de leurs vacances. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)
Au programme : sept spectacles à partir de trois euros, des contes gratuits, un bal pour les marmay et le plein d'activités dans le square.
- Les specracles -
- Ulysse, À Peu Près… : Compagnie Tamam
Mardi 21 / Mercredi 22
Jeudi 23 Juillet à 18h30
- Tô-Tö : Compagnie Uwezo
Vendredi 24 Juillet A 18h30
- Ti Somin, Gran Somin #5 - Léon Prézidan : Konpani Ibao
Samedi 25 Juillet A 16h30
- Chromosomes : Compagnie Sentier Des Songes
Samedi 25 Juillet A 18h30
- Être Ange : Compagnie Au Bout Des Mains
Dimanche 26 Juillet A 10h
- Zaméran #10 - Kankréla Situation : Konpani Ibao
Dimanche 26 Juillet A 15h30
- Dj Likorn : La Cerise Sur Le Chapeau
Dimanche 26 Juillet A 16h30
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