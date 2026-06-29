Le Port : restitution de l'action pause méridienne autour de la culture réunionnaise

Comme chaque année, l’association Village Titan en partenariat avec la Cité éducative de la ville du Port a réuni les élèves des écoles Laurent Vergès, Gervais Barret, Paule Legros et Camille Macarty pour la restitution de l'action pause méridienne déployée au sein des écoles portoises. Des activités culturelles ou sportives sont proposées aux élèves à la pause méridienne afin de favoriser une reprise de l’apprentissage dans l’après-midi, dans de meilleures dispositions. Présence à cette occasion, au Parc Boisé, des élus Franck Jacques-Antoine et Jacques Bénard. (Photos : ville du Port)