Les villages de l’emploi et de l'insertion reviennent au port pour une cinquième édition

La cinquième édition des villages de l’emploi et de l’insertion spécial jeunes, revient le mardi 7 juillet 2026 de 8h30 à 12h30 à la Halle des manifestations du Port. Cette édition met l’accent sur la formation, l’alternance, l’accompagnement et la découverte des métiers pour permettre à chaque jeune de trouver des solutions adaptées à son parcours. "Un rendez-vous pour s’informer, échanger, se former et donner un nouvel élan à son projet professionnel avec plus de 300 offres d’emploi", précise la Ville. (Photo : d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Un village emploi avec la présence de 20 entreprises et 30 centres de formation en alternance :

- village découverte métiers : explorer la diversité des métiers

- village formation : l’opportunité de dynamiser les recherches d'emplois

- village entreprenariat : des outils et des clés pour créer de l’emploi

- village accompagnement : obtenir les bons conseils pour avancer