Les villages de l’emploi et de l'insertion reviennent au port pour une cinquième édition

La cinquième édition des villages de l’emploi et de l’insertion spécial jeunes, revient le mardi 7 juillet 2026 de 8h30 à 12h30 à la Halle des manifestations du Port. Cette édition met l’accent sur la formation, l’alternance, l’accompagnement et la découverte des métiers pour permettre à chaque jeune de trouver des solutions adaptées à son parcours. "Un rendez-vous pour s’informer, échanger, se former et donner un nouvel élan à son projet professionnel avec plus de 300 offres d’emploi", précise la Ville. (Photo : d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)
Un village emploi avec la présence de 20 entreprises et 30 centres de formation en alternance :
- village découverte métiers : explorer la diversité des métiers
- village formation : l’opportunité de dynamiser les recherches d'emplois
- village entreprenariat : des outils et des clés pour créer de l’emploi
- village accompagnement : obtenir les bons conseils pour avancer