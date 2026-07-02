Le Port : naissance de la Kaz’1000 jours les orchidées au Port

Un nouveau lieu ressource dédié aux familles ouvre ses portes au Port. Inaugurée vendredi 26 juin, la Kaz’1000 jours les orchidées devient la première maison des 1000 premiers jours labellisée à La Réunion. Ce dispositif accompagne les futurs parents et les familles avec de jeunes enfants, de la grossesse jusqu’aux 3 ans de l’enfant, à travers des ateliers, des temps d’échange et des accompagnements personnalisés et gratuits. « Nous sommes fiers de contribuer à cette démarche collective qui place les familles et les enfants au cœur des préoccupations de notre territoire. Nous formulons le vœu que cette Kaz’1000 jours devienne un lieu ressource identifié, accessible et accueillant pour toutes les familles qui en auront besoin » a souligné Olivier Hoarau, maire du Port. (Photos : ville du Port)

Pour plus d'informations vous pouvez téléphoner le 0262 42 80 23 et le 0693 88 23 62, ou prendre contact sur [email protected].