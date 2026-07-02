Le Port a organisé une réunion d’information sur la mise en place du projet de transports en commun

Une réunion publique d’information s’est tenue ce mardi 30 juin 2026, afin de présenter le projet de Transport en commun en site propre (Tcsp) qui transformera l’avenue Rico Carpaye. Porté par le Territoire de l’ouest en partenariat avec la ville du Port, cet aménagement vise à proposer une alternative à l’usage de la voiture grâce à des voies réservées aux bus, des cheminements piétons améliorés et un cadre de vie plus agréable. Nous publions le communiqué de la ville du Port ci-dessous. (Photos : ville du Port)

Les travaux, prévus de juillet 2026 à janvier 2028, permettront la création de voies dédiées aux bus afin d’éviter les embouteillages. Le maire du Port, Olivier Hoarau, a rappelé que cette opération s’inscrit dans une démarche globale d’amélioration du cadre de vie, notamment sur le secteur Ariste Bolon : « L’enjeu est d’abord d’améliorer le quotidien des habitants et des riverains.

Cette transformation progressive doit permettre de créer un espace public plus fonctionnel, plus agréable et mieux adapté aux usages du quotidien ».

Réalisé en plusieurs phases, le chantier fera l’objet d’un accompagnement spécifique afin de limiter les désagréments pour les habitants et les usagers.

La circulation sera maintenue dans les deux sens et les accès aux riverains, commerces et services resteront assurés. Un médiateur sera également présent afin de répondre aux questions et de maintenir un dialogue permanent avec les habitants.