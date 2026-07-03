Voile et Kayak : les écoles du Port ont navigué vers les podiums

Des élèves de quatre classes du Port se sont illustrés lors du challenge académique de voile et kayak, organisé le jeudi 25 juin 2026 à la base nautique des Mascareignes. Cette compétition départementale a réuni 20 classes et plus de 400 élèves de toute La Réunion. En kayak, la classe de Cm2 de l'école Camille Macarty au Port, décroche la première place, alors que le Cm2 de l’école Francis Rivière termine troisième. En voile, la classe de Cm2 de l’école Francis Rivière termine deuxième et celle de l’école Charles Vendomèle se classe sixième. (Photos : ville du Port)