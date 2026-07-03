C'est l’heure du bilan pour le Conseil municipal des enfants du Port

Depuis 2018, la ville du Port permet aux élèves de vivre une expérience concrète du fonctionnement de la démocratie et de démontrer leur capacité à s’investir pour leur territoire à travers le Conseil municipal des enfants. Pour Kryslia Leong Bin, maire-enfant 2025/2026 et le Conseil municipal des enfants (Cme), l’heure était au bilan des actions réalisées dans les trois commissions. Cette année, les projets ont été menés autour de la solidarité, du vivre-ensemble, de l’inclusion et de l’intergénérationnel. Parmi les actions phares : journée culturelle, sportive et inclusive, découverte des institutions et des métiers du service public, cérémonies officielles et événements républicains, sensibilisation à l’environnement. (Photos : ville du Port)

Cette année, les projets ont été menés autour de la solidarité, du vivre-ensemble, de l’inclusion et de l’intergénérationnel.

Parmi les actions phares :

- journée culturelle, sportive et inclusive avec 169 participants (élèves en situation de handicap, seniors, associations partenaires).

- découverte des institutions et des métiers du service public lors de visites au Sdis, à l’Ephad et à la crèche Ti Colibris.

- Les jeunes élus ont aussi été associés aux cérémonies officielles et événements républicains.

- Sensibilisation à l’environnement- découverte des Kogis, peuple amérindien de Colombie, surnommé les gardiens de la nature. Une délégation est attendue à La Réunion en novembre 2026.

- Participation à la mise en œuvre du Fonds de participation des jeunes (Fpj) grâce à un partenariat Cité éducative, Ligue de l’enseignement, Fédération de La Réunion.