Le Port : le Plus Grand Dressing de l'Océan Indien fait son grand retour le 24 octobre

Après le succès de sa première édition avec plus de 2.700 visiteurs en 2025, le Plus Grand Dressing de l'Océan Indien revient le samedi 24 octobre 2026 au Port. Organisé par Synergie Péi / La Halle du Réemploi dans le cadre du programme Galeries Circulaires, l'événement réunit le temps d'une journée plus de 80 stands de mode de seconde main et de créateurs locaux, des ateliers, une grande collecte textile et un grand défilé de mode réemploi. Les vêtements seront vendus à partir de 1,50 euros (Photo : ville du Port)

Pendant une journée, la Halle des Manifestations du Port se transforme en dressing géant ouvert à tous, avec une entrée gratuite. Le public pourra chiner vêtements, chaussures et accessoires pour toute la famille, à petits prix : des vêtements dès 1,50 euros.

Au programme :

• Plus de 80 stands : friperies, créateurs locaux, chaussures, beauté ;

• Des créateurs et upcycleurs réunionnais qui présentent des pièces uniques fabriquées localement ;

• Un grand défilé porté par des mannequins réunionnais sélectionnés lors d'un casting ouvert (plus de 70 candidatures), qui met en scène les plus beaux looks issus du réemploi ;

• Une grande collecte textile : tous les textiles, linge de maison et chaussures peuvent être collectés, quel que soit leur état ;

• Des ateliers et animations : ateliers pour les enfants et atelier de réparation textile

- Galeries Circulaires : l'économie circulaire au cœur du Port -

Le Plus Grand Dressing s'inscrit dans le programme Galeries Circulaires, porté par Synergie Péi en partenariat avec la Ville du Port.

Ce programme fait vivre l'économie circulaire sur le territoire portois en multipliant les occasions de réemployer, de réparer et de consommer local, tout en créant du lien social et de l'activité.

Chaque année, des tonnes de textiles finissent enfouies sur notre île. Avec cet événement, Galeries Circulaires montre qu'une autre mode est possible : plus locale, plus accessible et plus solidaire.

Rendez-vous donc le samedi 24 octobre 2026, de 9h à 16h à la halle des Manifestations du Port.

