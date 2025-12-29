Le Port : 23 familles accompagnées dans le programme Préca'Alim

Ce jeudi 18 décembre 2025, les participants du programme Préca'Alim "Goni vid i tien pas dobout" initié par le CCAS, ont reçu leurs diplômes et un livre de recettes lors de leur dernier atelier. Cette initiative vise à améliorer la coordination locale de l'aide alimentaire diversifiée, équilibrée et de qualité. Un moyen pour les famille d'apprendre à manger et cuisiner autrement. Nous partageons, ci-dessous, un communiqué de la ville du Port. (Photo : ville du Port)

Les sessions de programme "Nutrition portois" du CCAS portent sur des thèmes tels que la conservation/ péremption des colis alimentaires, la préparation des différents repas de la journée. Cette année, Audrey Bultez diététicienne a insisté sur l’équilibre alimentaire, ‘mon corps et le sucre / mon corps et les graisses’.

Déployé depuis 2023, ce programme a été renforcé cette année grâce au soutien des partenaires dont l’ARS et le Département de La Réunion. 10 ateliers ont été proposés et 23 familles accompagnées.