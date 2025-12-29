TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile
voir plus

Le Port : 23 familles accompagnées dans le programme Préca'Alim

  • Publié le 29 décembre 2025 à 09:47
  • Actualisé le 29 décembre 2025 à 13:34
23 familles accompagnées dans le programme

Ce jeudi 18 décembre 2025, les participants du programme Préca'Alim "Goni vid i tien pas dobout" initié par le CCAS, ont reçu leurs diplômes et un livre de recettes lors de leur dernier atelier. Cette initiative vise à améliorer la coordination locale de l'aide alimentaire diversifiée, équilibrée et de qualité. Un moyen pour les famille d'apprendre à manger et cuisiner autrement. Nous partageons, ci-dessous, un communiqué de la ville du Port. (Photo : ville du Port)

Les sessions de programme "Nutrition portois" du CCAS portent sur des thèmes tels que la conservation/ péremption des colis alimentaires, la préparation des différents repas de la journée. Cette année, Audrey Bultez diététicienne a insisté sur l’équilibre alimentaire, ‘mon corps et le sucre / mon corps et les graisses’.

Déployé depuis 2023, ce programme a été renforcé cette année grâce au soutien des partenaires dont l’ARS et le Département de La Réunion. 10 ateliers ont été proposés et 23 familles accompagnées. 

Zoom, Ville du Port, CCAS, Santé, Le Port

guest
0 Commentaires