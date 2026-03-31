Le Port : 33 agents en contrat PEC reçoivent leur attestation d’expérience professionnelle

Les agents en contrat Parcours Emploi Compétences (PEC), en appui dans les écoles, le jardin d’enfant et les services Environnement et Entretien, ont reçu, ce vendredi 27 mars 2026, leur attestation d’expérience professionnelle. Mises en place en juillet 2025, ces attestations retracent les missions réalisées, les formations suivies et les compétences développées. Dans un contexte de diminution des contrats aidés, Olivier Hoarau a salué l’engagement, la qualité du travail des agents et leur contribution au bon fonctionnement du service public. Nous publions le post de la ville du Port : (Photos ville du Port)